СБУ: одессит выдавал себя за сотрудника спецслужбы и требовал деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили в Одесской области местного жителя, который для вымогательства денег представлялся сотрудником спецслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что мошенник с апреля 2019 года требовал 50 тысяч долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия и демонстрировал поддельные документы, якобы подтверждающие получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали получение злоумышленником трех тысяч долларов и задержали в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тысяч гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и задержан до решения суда.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ.