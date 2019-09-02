Зеленський доручив ухвалити концепцію реформування СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні має бути ухвалена концепція реформування Служби безпеки України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити концепцію реформування Служби безпеки України, причому викласти цілісне бачення української спецслужби по всіх напрямках та перспективах розвитку. Ухвалити закон про внесення змін до закону України про Службу безпеки України в новій редакції", - зазначив Зеленський.
Також, за його словами, необхідно ухвалити закон про секретну інформацію, як того вимагають іноземні партнери України, активізувати роботу по забезпеченню контр розвідувального режиму в Україні.
Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Баканова з посади заступника Голови Служби безпеки України.