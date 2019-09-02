Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ

"Принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины, причем выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития. Принять закон о внесении изменений в закон Украины о Службе безопасности Украины в новой редакции", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, необходимо принять закон о секретной информации, как того требуют иностранные партнеры Украины, активизировать работу по обеспечению контр разведывательного режима в Украине.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ивана Баканова с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины.