Чиновник пойдет под суд за ежемесячные поборы с угольных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Начальника Главного управления Гоструда в Луганской области будут судить за получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Главного управления Гоструда в Луганской области по подозрению в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что чиновник ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду в сумме от 2 до 5 тысяч гривен от предприятий угольной промышленности Луганской области. Начальник ГУ Гоструда получал деньги за отсрочку сроков для устранения нарушений законодательства об охране труда, выявленных им в вышеупомянутых предприятиях, отметили в ГБР.
"Начальник управления предоставлял разрешения на продолжение деятельности с нарушением требований безопасности, которые угрожали жизни шахтеров", - добавили в бюро.
Дело расследовали как получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенное повторно, которое сопряжено с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, на Закарпатье задержали на взятке чиновника ГФС.