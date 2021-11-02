Во Львове сообщили о заминировании трех торговых центров-людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании трех торговых центров. Людей эвакуировали. Об этом сообщили в прессужби полиции Львовской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 2 ноября около 12.30 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании сразу трех торговых центров в Львове — торгово-производственного комплекса “Южный”, торгово-развлекательного центра “Кинг Кросс Леополис” и торгового центра “Интерсити” на улице Черновола.
По указанным адресам работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
В частности, в ТРЦ “Кинг Кросс Леополис” было эвакуировано 250 посетителей и 450 работников, в ТВК “Южный” — около 370 посетителей и 430 работников. Правоохранители обследуют помещения всех трех центров и прилегающие территории.
Также полицейские устанавливают личность анонима, предоставившего уведомление о заминировании.
Напомним
Ранее в Черкассах в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров.