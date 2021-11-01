У Черкасах повідомили про замінування декількох ТРЦ. Людей евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Черкасах до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох торгово-розважальних центрів. Проводиться евакуація людей. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.
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“Зараз на місці події працює поліція, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація громадян та обстеження будівель”, — повідомила Вовк.
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За її словами, повідомлення про замінування декількох ТРЦ у Черкасах: “Транзит”, “Будинок торгівлі”, “Плазма”, “Любава” надійшло близько 15:00.
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