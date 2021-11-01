У Черкасах повідомили про замінування декількох ТРЦ. Людей евакуюють

Цитата

“Зараз на місці події працює поліція, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація громадян та обстеження будівель”, — повідомила Вовк.

Деталі

За її словами, повідомлення про замінування декількох ТРЦ у Черкасах: “Транзит”, “Будинок торгівлі”, “Плазма”, “Любава” надійшло близько 15:00.

Доповнення

У Києві правоохоронці затримали п’яного чоловіка за хибне повідомлення про мінування розважального закладу, з якого його вигнав персонал.

Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.