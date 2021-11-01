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В Черкассах сообщили о заминировании нескольких ТРЦ. Людей эвакуируют

Киев • УНН

 • 17303 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Черкассах в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров. Проводится эвакуация людей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

В Черкассах сообщили о заминировании нескольких ТРЦ. Людей эвакуируют

Цитата

“Сейчас на месте происшествия работает полиция, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация граждан и обследование зданий”, — сообщила Вовк.

Детали

По ее словам, сообщения о минировании нескольких ТРЦ в Черкассах: “Транзит”, “Дом торговли”, “Плазма”, “Любава” поступило около 15:00.

Дополнение

В Киеве правоохранители задержали пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании развлекательного заведения, из которого его выгнал персонал.

Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых “псевдоминеров”.

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