В Черкассах сообщили о заминировании нескольких ТРЦ. Людей эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Черкассах в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров. Проводится эвакуация людей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.
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“Сейчас на месте происшествия работает полиция, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация граждан и обследование зданий”, — сообщила Вовк.
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По ее словам, сообщения о минировании нескольких ТРЦ в Черкассах: “Транзит”, “Дом торговли”, “Плазма”, “Любава” поступило около 15:00.
Дополнение
В Киеве правоохранители задержали пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании развлекательного заведения, из которого его выгнал персонал.
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