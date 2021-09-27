Образився на персонал і "замінував" заклад: у Києві затримали п'яного "мінера"

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За даними поліції, нетверезий чоловік чіплявся до відвідувачів та заважав їм відпочивати, тому адміністратори попросили його покинути заклад. Порушник вирішив помститися та надав поліції неправдиву інформацію про наявність вибухового пристрою у приміщенні.

"На спецлінію 102 надійшла інформація про замінування розважального закладу на вулиці Декабристів. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, наряди патрульної поліції та вибухотехнічної служби. Під час перевірки поліцейські ретельно обстежили приміщення й прилеглу територію та жодних небезпечних і підозрілих предметів не виявили", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Правоохоронці протягом години встановили особу чоловіка, який здійснив хибний виклик, та затримали його за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисник — 46-річний киянин, він пояснив, що персонал не пускав його до приміщення, тому він образився та "замінував" будівлю.

Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

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