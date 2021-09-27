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Образився на персонал і "замінував" заклад: у Києві затримали п'яного "мінера"

Образився на персонал і "замінував" заклад: у Києві затримали п'яного "мінера"

Київ • УНН

 • 16415 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Києві правоохоронці затримали п'яного чоловіка за хибне повідомлення про мінування розважального закладу, з якого його вигнав персонал. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даними поліції, нетверезий чоловік чіплявся до відвідувачів та заважав їм відпочивати, тому адміністратори попросили його покинути заклад. Порушник вирішив помститися та надав поліції неправдиву інформацію про наявність вибухового пристрою у приміщенні.  

"На спецлінію 102 надійшла інформація про замінування розважального закладу на вулиці Декабристів. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, наряди патрульної поліції та вибухотехнічної служби. Під час перевірки поліцейські ретельно обстежили приміщення й прилеглу територію та жодних небезпечних і підозрілих предметів не виявили", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Правоохоронці протягом години встановили особу чоловіка, який здійснив хибний виклик, та затримали його за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисник — 46-річний киянин, він пояснив, що персонал не пускав його до приміщення, тому він образився та "замінував" будівлю. 

Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування

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