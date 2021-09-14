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У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Сьогодні близько 8:30 до поліції надійшла інформація про замінування столичного коледжу, розташованого на провулку Зоряному, що у Подільському районі столиці. Для перевірки на місце події негайно виїхали поліцейські та представники усіх профільних служб.

З навчального закладу було евакуйовано більше 100 осіб, серед яких студенти, вчителі та інші працівники. Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки разом з кінологами та службовими собаками, які ретельно оглядають приміщення будівлі та прилеглу територію на предмет виявлення вибухових пристроїв чи інших небезпечних предметів.

“Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. За результатами перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У червні у столиці надійшло повідомлення про замінування станцій столичного метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Університет”, Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Як повідомляв УНН, на початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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