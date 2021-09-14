В Киеве эвакуировали колледж из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Киеве эвакуировали колледж из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
Детали
Сегодня около 8:30 в полицию поступила информация о заминировании столичного колледжа, расположенного в переулке Звездном, что в Подольском районе столицы. Для проверки на место происшествия выехали полицейские и представители всех профильных служб.
С учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники. Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники вместе с кинологами и служебными собаками, которые тщательно осматривают помещения здания и прилегающую территорию на предмет обнаружения взрывных устройств или других опасных предметов.
“Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. По результатам проверки будет решен вопрос о правовой квалификации”, — говорится в сообщении.
Напомним
В июне в столице поступило сообщение о заминировании станций столичного метро “Крещатик”, “Золотые ворота”, “Дворец спорта”, “Университет”, Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в международном аэропорту “Борисполь”.
Как сообщал УНН, в начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.