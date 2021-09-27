Обиделся на персонал и "заминировал" заведение: в Киеве задержали пьяного "минера"

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 120805 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 135738 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115931 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114014 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 144617 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122783 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163756 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143365 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179714 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173023 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

2 марта, 18:29 • 29544 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 101489 просмотра
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

2 марта, 18:43 • 40112 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 68116 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 59016 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 135731 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 144611 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 308033 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 274783 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 259506 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 120800 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 123006 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 163753 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120365 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119895 просмотра
Актуальное
Обиделся на персонал и "заминировал" заведение: в Киеве задержали пьяного "минера"

Обиделся на персонал и "заминировал" заведение: в Киеве задержали пьяного "минера"

Киев  •  УНН

 • 16407 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Киеве правоохранители задержали пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании развлекательного заведения, из которого его выгнал персонал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным полиции, нетрезвый мужчина приставал к посетителям и мешал им отдыхать, поэтому администраторы попросили его покинуть заведение. Нарушитель решил отомстить и предоставил полиции ложную информацию о наличии взрывного устройства в помещении. 

"На спецлинию 102 поступила информация о заминировании развлекательного заведения на улице Декабристов. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, наряды патрульной полиции и взрывотехнической службы. Во время проверки полицейские тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили", — говорится в сообщении.

Добавим

Правоохранители в течение часа установили личность мужчины, совершившего ложный вызов, и задержали его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленник — 46-летний киевлянин, он объяснил, что персонал не пускал его в помещение, поэтому он обиделся и "заминировал" здание. 

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Правонарушителю грозит до шести лет тюремного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве эвакуировали колледж из-за сообщения о заминировании

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы