Обиделся на персонал и "заминировал" заведение: в Киеве задержали пьяного "минера"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Киеве правоохранители задержали пьяного мужчину за ложное сообщение о минировании развлекательного заведения, из которого его выгнал персонал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По данным полиции, нетрезвый мужчина приставал к посетителям и мешал им отдыхать, поэтому администраторы попросили его покинуть заведение. Нарушитель решил отомстить и предоставил полиции ложную информацию о наличии взрывного устройства в помещении.
"На спецлинию 102 поступила информация о заминировании развлекательного заведения на улице Декабристов. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, наряды патрульной полиции и взрывотехнической службы. Во время проверки полицейские тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили", — говорится в сообщении.
Добавим
Правоохранители в течение часа установили личность мужчины, совершившего ложный вызов, и задержали его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Злоумышленник — 46-летний киевлянин, он объяснил, что персонал не пускал его в помещение, поэтому он обиделся и "заминировал" здание.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Правонарушителю грозит до шести лет тюремного заключения.
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