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У Львові повідомили про замінування трьох торгових центрів - людей евакуювали

Київ • УНН

 • 16631 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох торгових центрів. Людей евакуювали. Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.

У Львові повідомили про замінування трьох торгових центрів - людей евакуювали

Деталі

Зазначається, що 2 листопада, близько 12.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування відразу трьох торгівельних центрів у Львові — торгово-виробничого комплексу “Південний”, торгово-розважального центру “Кінг Крос Леополіс” та торгового центру “Інтерсіті” на вулиці Чорновола.

За вказаними адресами працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зокрема, у ТРЦ “Кінг Крос Леополіс” було евакуйовано 250 відвідувачів та 450 працівників, у ТВК “Південний” — близько 370 відвідувачів та 430 працівників. Правоохоронці обстежують приміщення усіх трьох центрів та прилеглі території.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Нагадаємо

Раніше у Черкасах до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох торгово-розважальних центрів.

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