Во Львове сообщили о минировании трех бизнес-центров
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании трех бизнес-центров. На месте работают все соответствующие службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления полиции во Львовской области.
"Около 11:30 в полицию поступило сообщение от работников Центра безопасности города о том, что на их электронный адрес пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки в заведениях города на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176", - сообщили в полиции.
Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.
Как сообщал УНН, 18 февраля из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве закрыли шесть станций метрополитена.