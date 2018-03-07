У Львові повідомили про замінування трьох бізнес-центрів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні у Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох бізнес-центрів. На місці працюють всі відповідні служби. Про це УНН повідомили у прес-службі управління поліції у Львівській області.
“Близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від працівників Центру безпеки міста про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист російською мовою про закладення вибухівки в закладах міста на вулицях Промисловій, 52, Героїв УПА, 73 та Богдана Хмельницького, 176”, — повідомили у поліції.
Зараз на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших служб.
Як повідомляв УНН, 18 лютого через анонімне повідомлення про замінування у Києві закрили шість станцій метрополітену.