Во Львове начали расследовать попытку разгромить львов на кладбище орлят
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. По факту срыва фанерных ограждений из статуй львов на Лычаковском кладбище во Львове правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"5 декабря около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Лычаковского кладбища неизвестные сорвали фанерные ограждения со статуй львов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ночью неизвестные пытались повредить скульптуры львов на кладбище орлят во Львове.