Во Львове начали расследовать попытку разгромить львов на кладбище орлят

"5 декабря около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Лычаковского кладбища неизвестные сорвали фанерные ограждения со статуй львов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, ночью неизвестные пытались повредить скульптуры львов на кладбище орлят во Львове.