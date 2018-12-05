У Львові почали розслідувати спробу розгромити левів на цвинтарі орлят
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. За фактом зривання фанерних огороджень зі статуй левів на Личаківському цвинтарі у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"5 грудня близько 1:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Личаківського цвинтаря невідомі особи зірвали фанерні огородження зі статуй левів. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до чотирьох років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, вночі невідомі намагалися пошкодити скульптури левів на цвинтарі орлят у Львові.