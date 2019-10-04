Во Львове отопление дали уже семи бюджетным учреждениям
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Во Львове включили отопление семи объектам социальной сферы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Сообщается, что с сегодняшнего дня теплоснабжающие предприятия начинают отопительный сезон для бюджетных учреждений.
Отопление, как отмечается, подается на основании письменных обращений руководителей учреждений образования, здравоохранения и культуры.
По информации, ЛГКП "Львовтеплоэнерго", по состоянию сегодня на утро предприятие уже подает отопление на основе письма-обращения к 7 объектам социальной сферы.
Кроме того, как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры, на сегодня заявки на включение подали 13 учреждений.
Также ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" получило заявки на включение сегодня отопления к 5 бюджетным учреждениям, одно учреждение просит подать отопление в понедельник, 7 октября.
Напомним, 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз Украины" из-за большой задолженности.
До старта отопительного сезона технически готовы большинство регионов, но есть пять проблемных регионов, а именно в Запорожской, Львовской, Донецкой области, а также города Смела и Шепетовка.
Как сообщал УНН, власть по регионам готова начать подключение отопление объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября.