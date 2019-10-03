Старт опалювального сезону: названо проблемні регіони

Як зазначається, "усі регіони технічно готові розпочати опалювальний сезон" за виключенням:



Запорізька область: не завершена підготовка 11 котелень, частини житлових будинків та ряду об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;



Львівська область: залишаються не підготовлені ТЕЦ, що подають тепло жителям міст Новий Розділ та Новояворівськ;



Питання підключення опалення у містах Сміла та Шепетівка вирішується;



Донецька область — питання реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" на стадії урегулювання.



Нагадаємо, за даними профільного міністра Альони Бабак, влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня. Житловий фонд готовий до опалювального сезону на 99,7%.