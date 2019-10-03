Старт опалювального сезону: названо проблемні регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. До старту опалювального сезону технічно готові більшість регіонів, за виключенням низки проблем у п'яти областях. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінрегіону.
Як зазначається, "усі регіони технічно готові розпочати опалювальний сезон" за виключенням:
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- Запорізька область: не завершена підготовка 11 котелень, частини житлових будинків та ряду об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;
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- Львівська область: залишаються не підготовлені ТЕЦ, що подають тепло жителям міст Новий Розділ та Новояворівськ;
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- Питання підключення опалення у містах Сміла та Шепетівка вирішується;
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- Донецька область — питання реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" на стадії урегулювання.
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Нагадаємо, за даними профільного міністра Альони Бабак, влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня. Житловий фонд готовий до опалювального сезону на 99,7%.