Старт отопительного сезона: названы проблемные регионы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. К старту отопительного сезона технически готовы большинство регионов, за исключением ряда проблем в пяти областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегиона.
Как отмечается, "все регионы технически готовы начать отопительный сезон" за исключением:
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- Запорожская область: не завершена подготовка 11 котельных, части жилых домов и ряда объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
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- Львовская область: остаются неподготовлены ТЭЦ, подающие тепло жителям городов Новый Раздел и Новояворовск;
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- Вопрос подключения отопления в городах Смела и Шепетовка решается;
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- Донецкая область - вопрос реструктуризации долга НАК "Нафтогаз" на стадии урегулирования.
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Напомним, по данным профильного министра Алены Бабак, власти по регионам готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября. Жилой фонд готов к отопительному сезону на 99,7%.