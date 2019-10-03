Старт отопительного сезона: названы проблемные регионы

Как отмечается, "все регионы технически готовы начать отопительный сезон" за исключением:



Запорожская область: не завершена подготовка 11 котельных, части жилых домов и ряда объектов водопроводно-канализационного хозяйства;



Львовская область: остаются неподготовлены ТЭЦ, подающие тепло жителям городов Новый Раздел и Новояворовск;



Вопрос подключения отопления в городах Смела и Шепетовка решается;



Донецкая область - вопрос реструктуризации долга НАК "Нафтогаз" на стадии урегулирования.



Напомним, по данным профильного министра Алены Бабак, власти по регионам готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября. Жилой фонд готов к отопительному сезону на 99,7%.