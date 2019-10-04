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Проблеми перед опалювальним сезоном: 116 підприємств мають борги за газ

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Через заборгованість 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК “Нафтогаз” України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, передає УНН.

Проблеми перед опалювальним сезоном: 116 підприємств мають борги за газ

“Області запевняють про повну готовність, проте маємо певні проблеми, адже 116 підприємств теплоенергетики досі не отримали номінації від НАК „Нафтогаз України“. Вони мають велику заборгованість за газ та не виконують вимог законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах. Але Уряд робить все, щоб у громадах не виникало проблем і тепло було надано вчасно”, - сказала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

Повідомляється, що Кабмін 29 вересня прийняв рішення про те, що електростанції, які перебувають у державній власності, можуть отримати номінації за зниженим рівнем розрахунків. Йдеться про Сєвєродонецьку, Одеську, Криворізьку та Херсонську ТЕЦ.

“Зараз формуємо пропозиції до уряду щодо виділення з резервного фонду держави поворотної фінансової допомоги для міста Сміли. Щодо Шепетівки, чекаємо коли за рішенням суду ТОВ „Шепетівка Енергоінвест“ передасть в комунальну власність майновий комплекс теплових мереж. Тільки тоді НАК „Нафтогаз“ погодиться на реструктуризацію боргу і видачу номінації”, — повідомила міністр.

Також зазначається про борг ПАТ “Облтеплокомуненерго” перед НАК “Нафтогазом”, розміром у майже 395,9 млн грн, що ставить під загрозу вчасний початок опалювального сезону у Чернігові.

Повідомляється, що понад 300 млн грн заборгували за газ підприємства Донецької області. Окрім того, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ у Львівській області мають заборгованість з заробітної плати працівникам — 11 млн грн.

“НАК "Нафтогаз" не налаштований роздавати і відпускати їм блакитне паливо без реструктуризації заборгованості. ... Готовий видати номінацію, тарифи встановлені. Очікуємо, що найближчим часом проблему буде вирішено. Усі інші підприємства самостійно або за участю облдержадміністрацій мають врегулювати питання і врешті-решт отримати номінації”, — сказала Альона Бабак.

Нагадаємо, Альона Бабак озвучила терміни старту опалювального сезону.

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