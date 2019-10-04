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Проблемы перед отопительным сезоном: 116 предприятий имеют долги за газ

Киев • УНН

 • 14225 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Из-за задолженности 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз" Украины. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Проблемы перед отопительным сезоном: 116 предприятий имеют долги за газ

"Области уверяют о полной готовности, однако есть определенные проблемы, ведь 116 предприятий теплоэнергетики до сих пор не получили номинации от НАК "Нафтогаз Украины". Они имеют большую задолженность за газ и не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях. Но Правительство делает все, чтобы в общинах не возникало проблем и тепло было предоставлено вовремя", - сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Сообщается, что Кабмин 29 сентября принял решение о том, что электростанции, находящиеся в государственной собственности, могут получить номинации за пониженным уровнем расчетов. Речь идет о Северодонецке, Одесской, Криворожской и Херсонской ТЭЦ.

"Сейчас формируем предложения в правительство о выделении из резервного фонда государства возвратной финансовой помощи для города Смелы. По Шепетовки, ждем когда по решению суда ООО "Шепетовка Энергоинвест" передаст в коммунальную собственность имущественный комплекс тепловых сетей. Только тогда НАК "Нафтогаз" согласится на реструктуризацию долга и выдачу номинации", - сообщила министр.

Также отмечается о долге ПАО "Облтеплокомуненерго" перед НАК "Нафтогазом", размером почти 395,9 млн грн, что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона в Чернигове.

Сообщается, что более 300 млн грн задолжали за газ предприятия Донецкой области. Кроме того, Новояворовск и Новороздольская ТЭЦ во Львовской области имеют задолженность по заработной плате работникам - 11 млн грн.

"НАК "Нафтогаз" не настроен раздавать и отпускать им голубое топливо без реструктуризации задолженности. ... Готов выдать номинацию, тарифы установлены. Ожидаем, что в ближайшее время проблема будет решена. Все остальные предприятия самостоятельно или с участием облгосадминистраций должны урегулировать вопрос и в конце концов получить номинации", - сказала Алена Бабак.

Напомним, Алена Бабак озвучила сроки старта отопительного сезона.

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