У Львові опалення дали вже сімом бюджетним установам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Львові увімкнули опалення сімом об’єктам соціальної сфери, передає УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Повідомляється, що відсьогодні теплопостачальні підприємства розпочинають опалювальний сезон для бюджетних установ.
Опалення, як зазначається, подається на підставі письмових звернень керівників закладів освіти, охорони здоров’я та культури.
За інформацією, ЛМКП "Львівтеплоенерго", станом сьогодні на ранок підприємство вже подає опалення на основі листа-звернення до 7 об’єктів соціальної сфери.
Крім того, як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури, станом на сьогодні заявки на включення подали 13 установ.
Також ЛКП "Залізничнетеплоенерго" отримало заявки на включення сьогодні опалення до 5 бюджетних установ, одна установа просить подати опалення у понеділок, 7 жовтня.
Нагадаємо, 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК "Нафтогаз України" через велику заборгованість.
До старту опалювального сезону технічно готові більшість регіонів, але є п'ятьох проблемні регіони, а саме у Запорізькій, Львівській, Донецькій області, а також міста Сміла та Шепетівка.
Як повідомляв УНН, влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду — з 15 жовтня.