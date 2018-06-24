Во Львове легковушка протаранила ограждение "Арены Львов" и взлетел в водоем

В патрульной полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.



Обстоятельства инцидента устанавливаются.



Как сообщал УНН, крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.



Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, а 12 пострадавших доставили в больницу.