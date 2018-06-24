У Львові легковик протаранив огорожу "Арени Львів" та злетів у водойму

В патрульній поліції повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



Обставини інциденту встановлюються.



Як повідомляв УНН, кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.



Нагадаємо, У Київській області сталася ДТП за участі автобусу та мікроавтобусу, внаслідок якої загинули двоє людей, а 12 постраждалих доправили до лікарні.