У Львові легковик протаранив огорожу "Арени Львів" та злетів у водойму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Львові, іномарка Mitsubishi Lancer в’їхала в огорожу стадіону "Арена Львів", та злетіла у пожежну водойму. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівщини.
В патрульній поліції повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Обставини інциденту встановлюються.
Як повідомляв УНН, кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.
Нагадаємо, У Київській області сталася ДТП за участі автобусу та мікроавтобусу, внаслідок якої загинули двоє людей, а 12 постраждалих доправили до лікарні.