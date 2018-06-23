Кримськотатарський активіст Караметов помер у лікарні після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Ленура Іслямова.
Як вказано у його повідомленні: “Сервер ага помер не приходячи до тями! Нехай Господь прийме його душу. Для нас усіх, це велика втрата, для мене особисто — це трагедія”.
Повідомлялося, що в Старому Криму сталося ДТП за участі кримськотатарського активіста Сервера Караметова, а також кримського татарина Енвера Арабаджієва. Інформації про цю подію на сайтах так званих МНС Росії в Криму та МВС Росіїї в Криму поки немає.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму виявила понад 200 іноземців, які незаконно відвідували Крим.