Кримськотатарський активіст Караметов помер у лікарні після ДТП

Як вказано у його повідомленні: “Сервер ага помер не приходячи до тями! Нехай Господь прийме його душу. Для нас усіх, це велика втрата, для мене особисто — це трагедія”.

Повідомлялося, що в Старому Криму сталося ДТП за участі кримськотатарського активіста Сервера Караметова, а також кримського татарина Енвера Арабаджієва. Інформації про цю подію на сайтах так званих МНС Росії в Криму та МВС Росіїї в Криму поки немає.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму виявила понад 200 іноземців, які незаконно відвідували Крим.