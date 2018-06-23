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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Крымскотатарский активист Караметов умер в больнице после ДТП

Крымскотатарский активист Караметов умер в больнице после ДТП

Киев  •  УНН

 • 16841 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Ленура Ислямова.

Как указано в его сообщении: “Сервер ага умер не приходя в сознание! Пусть Господь примет его душу. Для нас всех это большая потеря, для меня лично — это трагедия ”.

Сообщалось, что в Старом Крыму произошло ДТП с участием крымскотатарского активиста Сервера Караметов, а также крымского татарина Энвера Арабаджиева. Информация об этом событии на сайтах так называемых МЧС России в Крыму и МВД Росиии в Крыму пока нет.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма выявила более 200 иностранцев, который незаконно посещали Крым.

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