Прокуратура Криму виявила понад 200 іноземців, які незаконно відвідували Крим

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Прокуратура АРК зафіксувала понад 200 іноземців, які відвідували анексований Крим в порушення норм українського законодавства. Про це заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 червня під час виступу перед депутатами Верховної Ради України, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Мамедова, притягнення до відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї є одним із пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів Криму.

“На сьогоднішній день до компетентних органів Турецької Республіки, Республіки Австрії та Федеративної Республіки Німеччина направлено запити про надання міжнародної правової допомоги у цих кримінальних провадженнях. Готуються запити і в інші країни”, — уточнив Гюндуз Мамедов.

Він додав, що Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво в 5 кримінальних провадженнях за фактами незаконного заходу понад 600 судів в закриті порти Криму.

“В ході їхнього розслідування повідомлено про підозри чотирьом капітанам, трьох з яких оголошено в розшук, а також судами за клопотанням прокуратури заарештовані чотири судна, два з яких — іноземні”, — сказав прокурор Мамедов.

Запрошуючи іноземних громадян на територію окупованого Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його анексію, додав він.

Як повідомляв УНН, правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях за фактами переслідування журналістів у Криму.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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