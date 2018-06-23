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Прокуратура Крыма выявила более 200 иностранцев, которые незаконно посещали Крым

Прокуратура Крыма выявила более 200 иностранцев, которые незаконно посещали Крым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Прокуратура АРК зафиксировала более 200 иностранцев, посещавших аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства. Об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 июня во время выступления перед депутатами Верховной Рады Украины, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

По словам Мамедова, привлечения к ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов Крыма.

"На сегодняшний день в компетентные органы Турецкой Республики, Республики Австрии и Федеративной Республики Германия направлены запросы об оказании международной правовой помощи по этим уголовным производствам. Готовятся запросы и в другие страны", - уточнил Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 5 уголовных производствах по фактам незаконного мероприятия более 600 судов в закрытые порты Крыма.

"В ходе их расследования сообщено о подозрениях четырем капитанам, трое из которых объявлены в розыск, а также судами по ходатайству прокуратуры арестованы четыре судна, два из которых - иностранные", - сказал прокурор Мамедов.

Приглашая иностранных граждан на территорию оккупированного Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию, добавил он.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование в 23 уголовных производствах по фактам преследования журналистов в Крыму.

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