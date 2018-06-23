Через ДТП на Київщині до лікарні потрапили 12 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Київській області сталася ДТП за участі автобусу та мікроавтобусу, внаслідок якої загинули двоє людей, а 12 постраждалих доправили до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Інформація про аварію з'явилася близько 15:00. За попередньою інформацією, вантажівка Renault виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автобусом "Рута", - йдеться в повідомленні.
На місці загинули водій вантажівки та пасажирка автобусу - дівчинка 13 років. 12 постраждалих доправлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.
Наразі працівники працюють на місці ДТП і встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, в Олександрії внаслідок ДТП дві людини загинули та ще одна отримала травми.