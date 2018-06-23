ДТП на Кіровоградщині: загиблих деблокували з понівеченого авто

Згідно з інформацією, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Знам'янське шосе у м. Олександрія. Бійці другого Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з'ясували, що на автошляху зіткнулися два автомобілі, у результаті чого дві людини загинули та одна людина постраждала.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла загиблих з понівеченої машини.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися дві автівки. Одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати із транспортного засобу.