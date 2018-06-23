ДТП в Кировоградской области: погибших деблокировали из изувеченного авто

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 39362 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 92766 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106558 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121901 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140986 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 184762 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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ДТП в Кировоградской области: погибших деблокировали из изувеченного авто

ДТП в Кировоградской области: погибших деблокировали из изувеченного авто

Киев  •  УНН

 • 12873 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 июня. УНН. В Александрии вчера в результате ДТП два человека погибли и еще один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

Согласно информации, в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Знаменское шоссе в г. Александрия. Бойцы второго государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что на автодороге столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека погибли и один человек пострадал.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали тела погибших из изувеченной машины.

Напомним, во Львовской области столкнулись два автомобиля. Одного из водителей спасателям пришлось деблокировать из транспортного средства.

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