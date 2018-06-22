На Львівщині не розминулися автівки: водія довелося деблокувати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У с. Малі Грибовичі на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати із транспортного засобу. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"22 червня о 7:11 до рятувальників надійшло повідомлення від чергового поліції про ДТП у с. Малі Грибовичі Жовківського району. Відбулося зіткнення автомобіля Toyota Camry з автомобілем ВАЗ 2109", - йдеться в повідомленні.
В результаті ДТП травмовано водія і 26-річну пасажирку автомобіля ВАЗ 2109, а також водія автомобіля Toyota Camry. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
"Рятувальники із загону технічної служби ДСНС Львівщини за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого водія з автомобіля ВАЗ 2109, а також відключили акумуляторні батареї з двох автомобілів, аби запобігти їх загорянню", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, автомобіль на високій швидкості в'їхав в автобус під Києвом.