Во Львовской области не разминулись автомобили: водителя пришлось деблокировать

"22 июня в 7:11 к спасателям поступило сообщение от дежурного полиции о ДТП в с. Малые Грибовичи Жолковского района. Произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с автомобилем ВАЗ 2109", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмирован водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2109, а также водитель автомобиля Toyota Camry. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали во Львовскую коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

"Спасатели из отряда технической службы ГСЧС Львовской области с помощью гидравлических ножниц деблокировали пострадавшего водителя из автомобиля ВАЗ 2109, а также отключили аккумуляторные батареи из двух автомобилей, чтобы предотвратить их возгорание", - отметили в ГСЧС.

Напомним, автомобиль на высокой скорости въехал в автобус под Киевом.