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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Во Львове иностранца выпустили из СИЗО, а потом снова арестовали

Киев • УНН

 • 11462 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Львове у государственного учреждения "Львовская учреждение исполнения наказаний № 19" работниками Галицкого ВП ГУНП в порядке ст. 208 и ст. 582 УПК Украины задержан гражданин Азербайджанской республики, с целью привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предполагаемого ст. 177.1 (кража - ред.) В родной стране. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Во Львове иностранца выпустили из СИЗО, а потом снова арестовали

Добавим, что мужчина был ранее освобожден из "Львовского учреждения исполнения наказаний №19", где отбывал наказание от 02.11.2017 года по ч. 2 ст.187 УК Украины.

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Галицкий районный суд Львова применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей для обеспечения экстрадиции лица на 60 суток, до 01.02. 2019 года.

Как сообщал УНН, заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос в интервью сообщил, что не верит в возможность выезда бывшего президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, но несмотря на это, если факт выезда произойдет - Украина будет обязана обратиться к израильской власти по экстрадиции экс-президента.

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