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Луценко: перед екстрадицією зловмисників запитуватимуть, чи воювали вони на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підпише наказ на цьому тижні, яким буде введено до питань передекстрадиційної перевірки запитання про те, чи воювала людина на боці України на Донбасі. Про це він сказав сьогодні на брифінгу журналістам, відповідаючи на запитання про те, чому не був відсторонений заступник Генпрокурора через екстрадицію до РФ Тимура Тумгоєва, передає кореспондент УНН.

“Для того щоб ще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на тижні буде введено до передекстрадиційної перевірки обов’язкову відповідь суб’єкта, який можливо підлягає екстрадиції, на запитання: чи мав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання”, — наголосив Луценко.

Крім того, Генпрокурор зазначив, що наразі немає даних про вину будь-якої службової особи у правоохоронних органах через екстрадицію до Росії Тумгоєва.

Нагадаємо, Україна видала Російській Федерації Тимура Тумгоєва. Згодом кілька націоналістичних організація заявили про те, що Тумгоєв воював на Донбасі, і українські правоохоронці не повинні були його видавати.

Під стінами ГПУ у зв’язку з цим сталися кілька заворушень.

При цьому у Генпрокуратурі заявили, що не було жодних даних про те, що Тумгоєв брав участь у воєнних діях на боці України на Донбасі.

Українські Національні Новини

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