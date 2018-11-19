Луценко: перед екстрадицією зловмисників запитуватимуть, чи воювали вони на Донбасі

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підпише наказ на цьому тижні, яким буде введено до питань передекстрадиційної перевірки запитання про те, чи воювала людина на боці України на Донбасі. Про це він сказав сьогодні на брифінгу журналістам, відповідаючи на запитання про те, чому не був відсторонений заступник Генпрокурора через екстрадицію до РФ Тимура Тумгоєва, передає кореспондент УНН.