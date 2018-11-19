Луценко: перед экстрадицией злоумышленников будут спрашивать, воевали ли они на Донбассе

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подпишет приказ на этой неделе, которым будет добавлено к вопросам предэкстрадиционной проверки вопрос о том, воевал ли человек на стороне Украины на Донбассе. Об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о том, почему не был отстранен заместитель Генпрокурора из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, передает корреспондент УНН.