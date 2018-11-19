Луценко: перед экстрадицией злоумышленников будут спрашивать, воевали ли они на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подпишет приказ на этой неделе, которым будет добавлено к вопросам предэкстрадиционной проверки вопрос о том, воевал ли человек на стороне Украины на Донбассе. Об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о том, почему не был отстранен заместитель Генпрокурора из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, передает корреспондент УНН.
“Для того чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на неделе будет добавлен в предэкстрадиционную проверку обязательный ответ субъекта, который возможно подлежит экстрадиции, на вопрос: участвовал ли он в военных действиях. Тогда это наконец снимет все вопросы”, — отметил Луценко.
Кроме того, генпрокурор отметил, что на данный момент нет данных о вине любой должностного лица в правоохранительных органах по экстрадиции в Россию Тумгоева.
Напомним, Украина выдала Российской Федерации Тимура Тумгоева. Впоследствии несколько националистических организаций заявили о том, что Тумгоев воевал на Донбассе, и украинские правоохранители не должны были его выдавать.
Под стенами ГПУ в связи с этим произошли несколько столкновений.
При этом в Генпрокуратуре заявили, что не было никаких данных о том, что Тумгоев участвовал в военных действиях на стороне Украины на Донбассе.