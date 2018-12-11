У Львові іноземця випустили з СІЗО, а потім знову арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У місті Львові біля державної установи "Львівська установа виконання покарань № 19" працівниками Галицького ВП ГУНП в порядку ст. 208 та ст. 582 КПК України затримано громадянина Азербайджанської республіки, з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбачуваного ст. 177.1 (крадіжка – ред.) у рідній країні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Додамо, що чоловік був раніше звільнений з "Львівської установи виконання покарань №19", де відбував покарання від 02.11.2017 року за ч. 2 ст.187 КК України.
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Галицький районний суд міста Львова застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення екстрадиції особи на 60 діб, до 01.02. 2019 року.
Як повідомляв УНН, заступник генпрокурора України Анатолій Матіос в інтерв’ю повідомив, що не вірить у можливість виїзду колишнього президента України Віктора Януковича на лікування до Ізраїлю, але не дивлячись на це, якщо факт виїзду відбудеться — Україна буде зобов’язана звернутися до ізраїльської влади за екстрадицією екс-президента.