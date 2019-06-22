Во львовском аэропорту задержали бразильца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во львовском аэропорту задержали бразильца, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.
Сообщается, что гражданин Бразилии задержали во львовском аэропорту, когда на него сработала база данных Интерпола — человека с целью ареста разыскивали правоохранители Бельгии. Пограничники Львовского отряда передали иностранца в Нацполиции.
Кроме того, вблизи границы с Польшей пограничник Мостиского отряда остановили гражданина Египта 1989 года рождения. О незнакомце, которого видели в одном из приграничных населенных пунктов, сообщили местные.
Отмечается, что человек имел вид на жительство в Украине.
Пограничники установили, что целью пребывания египтянина у границы было намерение незаконного пересечения украинской-польской границы вне пункта пропуска и перемещения в страны ЕС.
Иностранца задержали, поскольку его действия и имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
Напомним, в Одессе задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом.