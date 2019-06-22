У львівському аеропорту затримали бразильця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У львівському аеропорту затримали бразильця, якого розшукував Інтерпол. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, передає УНН.
Повідомляється, що громадянина Бразилії затримали у львівському аеропорту, коли на нього спрацювала база даних Інтерполу — чоловіка з метою арешту розшукували правоохоронці Бельгії. Прикордонники Львівського загону передали іноземця до Нацполіції.
Крім того, поблизу кордону з Польщею прикордонник Мостиського загону зупинили громадянина Єгипту 1989 року народження. Про незнайомця, якого бачили в одному з прикордонних населених пунктів, повідомили місцеві.
Зазначається, що чоловік мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Прикордонники встановили, що метою перебування єгиптянина біля кордону був намір незаконного перетину українсько-польського кордону поза пунктом пропуску та переміщення до країн ЄС.
Іноземця затримали, оскільки його діїі мають ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, розшукуваного Інтерполом.