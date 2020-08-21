Во Львовской области за деньги родственников насильно "лечили" десятки людей

“В заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и „лечили“ за деньги, полученные от родственников. Стоимость одного месяца пребывания „пациента“ в заведении составляла 10 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 августа правоохранители провели обыски в одном из “реабилитационных центров”, расположенном в частном доме в одном из сел Жовковского района Львовской области.

“Руководителями” реабилитационного центра" оказались 40-летний житель Львова, который непосредственно осуществлял руководство персоналом, и 43-летняя женщина, которая проживала в учреждении и общалась с родственниками нарко- и алкозависимых с целью получения от них денег. Также правоохранители установили, что руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сфере“, — сообщили в полиции.

Во время обыска правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших “реабилитацию”, деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

“В заведении находились 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет, жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова, которых удерживали против собственной воли, проводя принудительное „лечение“. Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались. Стоимость пребывания одного „пациента“ составляла 10 тыс. гривен в месяц”, — сообщил глава полиции Львовской области Василий Виконский.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, в Николаеве задержали банду за отправку украинцев в РФ работать наркокурьерами.