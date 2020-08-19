У Миколаєві затримали банду за відправку українців до РФ працювати наркокур’єрами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Миколаєві були затримані учасників угруповання, які вербували та відправляли до Російської Федерації українців працювати, у тому числі наркокур’єрами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
“Як встановлено, по прибуттю на територію РФ у короткі терміни всі ці люди були затримані правоохоронцями, а закордонні канали отримували змогу показати потрібну для них викривлену картинку про українців, які їдуть до Росії із злочинними намірами”, — розповів начальник ГУНП в області полковник поліції Сергій Шайхет.
Повідомляється, що вкрай важливо було встановити всіх членів угруповання. Слідство тривало декілька років.
“Наразі встановлені троє громадян, які входили в злочинну групу, мешканці Миколаєва та області віком від 24 до 31 року. Та встановлені семеро осіб, які були завербовані та переправлені за кордон, і наразі знаходяться у в’язницях в РФ. Але впевнений, коло фігурантів буде розширятись”, — зазначив очільник главку.
Наразі учасникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України, це торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб.
Покарання передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. А також вручене клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває слідство.
Нагадаємо, що до Росії задля сексуальної експлуатації намагалися переправити трьох українок.