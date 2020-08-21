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У Львівській області за гроші родичів насильно "лікували" десятки людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Львівщині викрили і припинили роботу “реабілітаційного центру”, де незаконно утримували десятки людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.

У Львівській області за гроші родичів насильно "лікували" десятки людей

“До закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та „лікували“ за гроші, отримані від родичів. Вартість одного місяця перебування „пацієнта“ у закладі становила 10 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20 серпня правоохоронці провели обшуки в одному з “реабілітаційних центрів”, розташованому у приватному будинку в одному з сіл Жовківського району Львівщини.

“Керівниками „реабілітаційного центру“ виявилися 40-річний мешканець міста Львова, який безпосередньо здійснював керівництво над персоналом, та 43-річна жінка, яка проживала у закладі та спілкувалася з родичами нарко- і алкозалежних з метою отримання від них грошей. Також правоохоронці встановили, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери”, — повідомили в поліції.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили “реабілітацію”, гроші, комп’ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

“У закладі перебували 17 осіб віком від 19 до 40 років, мешканці Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова, яких утримували проти власної волі, проводячи примусове „лікування“. Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки та розмови по телефону також контролювалися. Вартість перебування одного „пацієнта“ складала 10 тисяч гривень на місяць”, — повідомив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, у Миколаєві затримали банду за відправку українців до РФ працювати наркокур’єрами.

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