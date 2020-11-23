Во Львовской области во время голосования были обесточены два участка

"В 18:35 22 ноября произошло обесточивание двух избирательных участков (№ 461967 и 462159) в г. Винники Львовской области по ул. Сухомлинского, 6 (СОШ № 29). Подразделением ГСЧС было установлено осветительную башню и с помощью двух электростанций оперативно обеспечено подачу электроэнергии. Избирательный процесс не останавливался. В 19:10 аварийной бригадой облэнерго электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Добавляется, что для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных на выборах от ГСЧС привлекалось 8 тыс. 167 человек личного состава и 2187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов. В связи с подсчетом голосов спасатели продолжают дежурство в регионах.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%