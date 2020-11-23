У Львівській області під час голосування були знеструмлені дві дільниці

“О 18:35 22 листопада сталося знеструмлення двох виборчих дільниць (№ 461967 та 462159) у м. Винники Львівської області по вул. Сухомлинського, 6 (ЗОШ № 29). Підрозділом ДСНС було встановлено освітлювальну вежу та за допомогою двох електростанцій оперативно забезпечено подачу електроенергії. Виборчий процес не зупинявся. О 19:10 аварійною бригадою обленерго електропостачання відновлено”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до виборів від ДСНС залучалось 8 тис. 167 чоловік особового складу та 2187 одиниці техніки, у тому числі 10 повітряних суден. У зв’язку із підрахунком голосів рятувальники продовжують чергування в регіонах.