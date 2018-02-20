Во Львове на карантин закрыли 27 школ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня, в 27 учебных заведениях города Львова приостановлено обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает УНН.
В частности, с целью предотвращения роста заболеваемости гриппом управлением образования согласовано приостановление учебного процесса в таких школах:
• до 20.02.2018 г. (включительно): СОШ № 42, УВК “Школа-сад "Орияна"”, Львовская гимназия “Хорал”, СОШ № 13.
• до 21.02.2018 г. (включительно): СОШ № 36, Львовская лингвистическая гимназия, СОШ № 29, СОШ № 47, НПК “Cадок школа "Колокольчик"”, НВК “Школа I в. - гимназия”, СОШ № 57 им. Короля Данила, СОШ № 23, СОШ № 54.
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• до 22.02.2018 г. (включительно): СОШ № 20.
• до 23.02.2018 г. (включительно): ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львовская украинская гуманитарная гимназия им. А. Степанов, СОШ № 77, УВК “Школа-сад "София"”, ССЗШ № 46 им. В. Черновола, Львовская гимназия “Престиж”, СОШ № 30, УВК им. В. Симоненко, СОШ № 49, НПК “Арника”, ССЗШ № 75 им. Леси Украинки, СОШ № 97.
Напомним, на прошлой неделе в Ивано-Франковской области зарегистрировано 12 тыс. 328 обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ и гриппа.