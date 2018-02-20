У Львові на карантин закрили 27 шкіл
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 13:00 сьогоднішнього дня, у 27 навчальних закладах міста Львова призупинене навчання. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради, інформує УНН.
Зокрема, з метою запобігання росту захворюваності на грип управлінням освіти погоджено призупинення навчального процесу у таких школах:
• до 20.02.2018р. (включно): СЗШ № 42, НВК “Школа-садок "Оріяна"”, Львівська гімназія “Євшан”, СЗШ № 13.
до 21.02.2018р. (включно): СЗШ № 36, Львівська лінгвістична гімназія, СЗШ № 29, СЗШ № 47, НВК “Cадок-школа "Дзвіночок"”, НВК “Школа І ст. – гімназія”, СЗШ № 57 ім. Короля Данила, СЗШ № 23, СЗШ № 54.
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• до 22.02.2018р (включно): СЗШ № 20.
• до 23.02.2018р.(включно): ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77, НВК “Школа-садок "Софія"”, ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, Львівська гімназія “Престиж”, СЗШ № 30, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ № 49, НВК “Арніка”, ССЗШ № 75 ім. Лесі Українки, СЗШ № 97.
Нагадаємо, протягом минулого тижня в Івано-Франківській області зареєстровано 12 тис. 328 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу.