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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44428 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Луцке от коронавируса выздоровели семь медиков

В Луцке от коронавируса выздоровели семь медиков

Киев  •  УНН

 • 11710 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки в городе не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, в городе от COVID-19 выписаны семь медиков. Об этом сообщает Луцкий городской совет, передает УНН.

"На Волыни зарегистрировано 122 случая заболевания, в Луцке за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Всего в Луцке на сегодня 29 подтвержденных случаев. При этом семь из них - медики Луцкой городской клинической больницы, которые выздоровели. Как отметил (начальник управления здравоохранения - ред.) Владимир Лотвин, два повторных обследования на COVID-19 показали отрицательные результаты, а следовательно - они выздоровели", - сообщили в городском совете.

Кроме этого, сообщается, что в Луцкой городской клинической больнице рассматривают возможность проводить экспресс-тестирование на коронавирус всем пациентам, которые попадают на стационарное лечение в это заведение.

Напомним, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, среди заболевших 879 медиков.

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