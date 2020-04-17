В Луцке от коронавируса выздоровели семь медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки в городе не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, в городе от COVID-19 выписаны семь медиков. Об этом сообщает Луцкий городской совет, передает УНН.
"На Волыни зарегистрировано 122 случая заболевания, в Луцке за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Всего в Луцке на сегодня 29 подтвержденных случаев. При этом семь из них - медики Луцкой городской клинической больницы, которые выздоровели. Как отметил (начальник управления здравоохранения - ред.) Владимир Лотвин, два повторных обследования на COVID-19 показали отрицательные результаты, а следовательно - они выздоровели", - сообщили в городском совете.
Кроме этого, сообщается, что в Луцкой городской клинической больнице рассматривают возможность проводить экспресс-тестирование на коронавирус всем пациентам, которые попадают на стационарное лечение в это заведение.
Напомним, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, среди заболевших 879 медиков.