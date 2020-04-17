На COVID-19 в Україні захворіли вже 879 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 879 медиків, з яких 42 одужало. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Загалом захворювання в нас - 4662 особи, в тому числі 320 дітей та 879 медичних працівників. Одужало всього 246 осіб, з них 12 дітей та 42 медичних працівники. Летальних випадків за весь час 125”, - сказав Степанов.
За його словами, за останню добу по Україні було проведено 4730 тестів на коронавірус.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні коронавірус підтверджено у ще 501 особи, з них 31 дитина та 91 медичний працівник. Загалом хворих в Україні 4662.