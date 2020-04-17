За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 31 дитини та 91 медика - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірус підтверджено у 501 особи, з них 31 дитина та 91 медичний працівник. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу ПЛР-тестами підтверджено коронавірус у 501 особи, з них 31 дитина та 91 медпрацівник. Це новий антирекорд щодо захворівших за добу. Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей та 12 медичних працівників. Одужало за добу 60 осіб, 3 дітей та 19 медпрацівників. Летальних випадків зареєстровано 9", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.