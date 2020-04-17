За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 31 ребенка и 91 медика - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - сказал Степанов.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.